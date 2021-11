TJD-PA arquiva denúncia do Parauapebas e Segunda Divisão do Parazão deve continuar

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) informou que cancelou o julgamento da 1ª Comissão Disciplinar, marcado para a tarde desta terça-feira (23). O órgão julgava a denuncia da possível escalação irregular de um jogador do Parauapebas no confronto com o São Raimundo, pelas quartas de final da Segundinha.

De acordo com o TJD-PA, o São Raimundo, clube que protocolou a denúncia na Justiça, não pagou as taxas referentes ao processo. Por conta disso, o tribunal indeferiu a denúncia e arquivou o processo.

O caso agora deverá ser encaminhado para a Federação Paraense de Futebol (FPF), organizadora da competição. A entidade deverá definir a nova tabela do campeonato nos próximos dias.

Entenda o caso

Na última terça-feira (16), o São Raimundo ingressou com Notícia de Infração Desportiva junto ao TJD -PA contra o o Parauapebas. O clube santareno alega que o Trem de Ferro havia escalado um jogador irregularmente no duelo entre as equipes, válido pelas quartas de finais da Série B do Campeonato Paraense.

A denúncia aponta que o jogador Henrique Santos da Encarnação Gomes teria que cumprir suspensão automática por ter recebido três cartões amarelos em outros jogos, mas isso não aconteceu e ele jogou a partida de maneira irregular no dia 12 de novembro.

Caso o Parauapebas seja considerado culpado na denúncia, o clube deve perder pontos na competição e o São Raimundo se classificaria para às semifinais.