Caeté usa camisa provocativa, após conquistar acesso pela segunda vez na mesma Segundinha

O Caeté pode até ser novato, mas chega à elite do Parazão causando impacto. Após vencer o São Raimundo e conquistar o acesso pela primeira vez na curta história, os jogadores do Guerreiro Caeteuara usaram uma camisa provocativa, por causa da anulação do primeiro acesso.

No início do mês de dezembro, o Caeté derrotou o Parauapebas e havia garantido uma vaga no estadual. Porém, o São Raimundo (eliminado pelo PFC nas quartas de final) denunciou o Parauapebas por ter escalado um jogador que estava suspenso, no duelo entre as equipes. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) deu ganho de causa ao Pantera, que com isso, disputou a semifinal da Segundinha com o Caeté.