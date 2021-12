Após imbróglio e acesso fake, São Raimundo e Caeté disputam última vaga na elite do Parazão

Enfim a Segundinha do Campeonato Paraense vai continuar. Após o imbróglio envolvendo Parauapebas e São Raimundo, a Pantera herdou o lugar na semifinal do PFC e disputa a última vaga na elite do Parazão de 2022, contra o Caeté. Nesta quinta-feira (16) ocorre o primeiro jogo das semis, às 15h30, no Diogão. Até o momento, apenas o Amazônia Independente já subiu e tem vaga garantida na final da Série B paraense.

Alarme falso...

A caminhada do Caeté, liderada pelo técnico ex-Remo Léo Goiano, até a semifinal rendeu até um 'acesso fake'. A equipe avançou em primeiro no grupo F, com três vitóras, um empate e duas derrotas. Nas quartas de final, o time de Bragança despachou o Pinheirense por 3 a 2 no placar agregado. Já nas semis, eliminou o Parauapebas, mas o caso de escalação irregular anulou o acesso.

Eliminação que não valeu

Já o São Raimundo atropelou os adversários na primeira fase: quatro jogos, quatro vitórias e com direito a goleada por 4 a 0 no Rai-Fran. Já nas quartas de final, após o 0 a 0 na ida, a derrota por 4 a 2 para o Parauapebas eliminou o alvinegro, à princípio.

Porém, a equipe denunciou que o atleta Henrique Santos, do PFC, que estava suspenso, jogou na volta. Na última sexta-feira (10), o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) deu ganho de causa ao São Raimundo, que agora retorna à competição e pode voltar à elite do Parazão, após duas edições de fora.

O segundo duelo ocorre domingo (19), às 15h15, no CT do Remo.