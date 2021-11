Segunda Divisão do Parazão pode ser paralisada por escalação irregular de jogador

O São Raimundo ingressou com Notícia de Infração Desportiva junto ao TrIbunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD -PA) contra o o Parauapebas Futebol Clube, pela suposta escalação irregular de jogador na partida realizada no dia 12 de novembro, em Parauapebas, nas quartas de finais da Série B do Campeonato Paraense.

O documento foi protocolado na tarde terça-feira (16), pela diretoria do São Raimundo. A denúncia aponta que o jogador Henrique Santos da Encarnação Gomes teria que cumprir suspensão automática por ter recebido três cartões amarelos em outros jogos, mas isso não aconteceu e ele jogou a partida de maneira irregular no dia 12 de novembro.

O São Raimundo pede a suspensão da partida marcada para esta quarta-feira (17) entre Parauapebas e Caeté. Além da punição do Parauapebas como previsto no regulamento da Segundinha, com perda de pontos. Caso seja acatado, o São Raimundo retornaria para a competição.

O Parauapebas foi procurando por Oliberal.com e alega que não recebeu nenhum tipo de notificação da Justilça Desportiva e que vai a campo nesta quarta.

"Até o presente momento não recebemos nenhuma notificação formal, tanto que estamos focados para fazer um excelente jogo. Nós nem sabemos qual foi a denúncia, então aguardaremos para nos manifestar", explicou o diretor de futebol Márcio Hartmann.

Cartão amarelo

Henrique Gomes recebeu o primeiro cartão amarelo na 3ª rodada, no dia 24 de outubro, na fase de classificação entre Parauapebas 3 x 1 Santos. O segundo na 4ª rodada, também na fase de classificação, no dia 27 de outubro, no jogo entre Parauapebas 1 x 2 e atlético paraense.

Já o terceiro foi na 1ª rodada, no dia 7 de novembro na quarta de final do jogo de ida entre São Raimundo 0x 0 e Parauapebas. Após os três cartões amarelos o jogador deveria cumprir um jogo de suspensão automaticamente.