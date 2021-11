Confrontos da Segundinha que valem vagas no Parazão de 2022 começam nesta quarta

Os confrontos de ida das semifinais da Série B do Campeonato Paraense, a "Segundinha", começam nesta quarta-feira (18). A partir das 15h30, duas partidas definem quem largará na frente em busca de uma vaga na grande final. Os classificados à próxima fase garante, além da oportunidade de conquistar o título, uma vaga na elite do futebol paraense no ano que vem.

Ambas as partidas começam no mesmo horário. No estádio do Souza, em Belém, o Pedreira, de Icoaraci, recebe o Amazônia Independente, de Santarém. Já no estádio Diogão, em Bragança, o Caeté, equipe da casa, enfrenta o Parauapebas.

As quatro equipes classificadas às semifinais foram líderes de grupos na primeira fase da competição. Nos mata-matas, o Caeté bateu o Pinheirense, Pinheirense despachou o São Raimundo, o Amazônia independente venceu o Sport Real e o Pedreira se classificou diante do Atlético Paraense.

Os confrontos de volta serão realizados no domingo (21). Quem vencer o duelo no placar agregado estará na final e na primeira divisão do Parazão. Em caso de empate nos confrontos, a vaga será definida nos pênaltis.

Veja a data e horário dos confrontos:

Jogos de ida (quarta-feira, 17)

Caeté x Parauapebas - Diogão - 15h30

Pedreira x Amazônia Independente - Souza - 15h30

Jogos de volta (domingo, 21)

Parauapebas x Caeté - Rosenão - 18h

Amazônia Independente x Pedreira - CT Desportiva - 9h30