No dia do aniversário de 78 anos, São Raimundo anuncia sua nova presidência

Pantera sob nova direção: a cerimônia de mudança da diretoria do clube foi realizada no domingo (9) durante a programação de 78 anos do Pantera, o Vereador da cidade de Santarém, Junior Tapajós assume a equipe até o ano de 2025.

Além da apresentação a programação de aniversário do clube contou com um torneio amistoso e um clássico contra o maior rival São Francisco na categoria máster, apresentação da diretoria e os parabéns ao clube. O dia de comemorações foi finalizado com um almoço e muita música.

Nova diretoria, velhos conhecidos

Apesar do novo anuncio os cartolas da equipe santarena já estão bem familiarizados com o clube, Junior Tapajós fez parte da diretoria nos anos de 2009 e 2010 em que o clube alcançou sua maior conquista sagrando-se o primeiro campeão da série D do Brasileirão. Desde então ele seguiu como conselheiro.

O restante da chapa conta com Sandro Lopes, que era o vice esportivo e agora assume a vice-presidência geral, Adelson Branches segue como diretor social, Lenilson Almeida que também estava na antiga gestão é o diretor de esporte. Jurandir Lopes, Arnaldo filho, Alberto Tolentino e o ex-presidente Luiz Bernadino compõe a mesa nos cargos de diretor administrativo, diretor de relações públicas diretor financeiro e diretor de patrimônio.