Novo mister a frente do pantera: São Raimundo anuncia Wando Costa para a disputa da Segundinha

O São Raimundo anunciou nesta terça-feira (14) o novo comandante da equipe para a disputa da segunda divisão do campeonato paraense 2022. Wando Costa retorna à equipe após uma passagem também para a disputa da segundinha em 2022

Wando atuou 18 anos como atleta profissional e há 4 anos trabalha como treinador, tendo a licença B do curso de técnicos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em 2019, o professor esteve à frente da equipe do Itupiranga quando a equipe conseguiu o título e o acesso inédito à elite do futebol estadual, seu último trabalho foi ainda este ano no águia de marabá que terminou a sua campanha garantindo o acesso ao campeonato brasileiro série D.