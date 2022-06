Presidente Ricardo Gluck Paul promete a criação de uma diretoria de ética e transparência na FPF

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, informou que vai criar uma diretoria de ética e transparência na entidade. A informação foi divulgada pelo próprio dirigente nesta quinta-feira (30), em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

"Vamos criar uma diretoria de ética e transparência. Esse novo departamento vai envolver uma corregedoria arbitral e outra interna. O órgão será necessário para trazer o mínimo de transparência à entidade. A nossa gestão, por exemplo, não tem a mínima noção sobre os repasses da CBF, porque esses números não foram divulgados à federação", disse.

Currículo

Eleito e empossado, Ricardo Gluck Paul exercerá o cargo máximo do futebol paraense até 2025. Formado Engenheiro de Telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), em Belo Horizonte (MG).

Além disso, Gluck Paul possui outras formações na área do esporte. Ele concluiu os cursos de Gestão do Futebol pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro; e de Analista de Desempenho, Análise do Jogo I, Análise do Jogo II, Tática no Futebol e Modelo de Jogo, todos pela Universidade do Futebol.

No âmbito empresarial, é dono de uma cervejaria artesanal, foi diretor de marketing da Faculdade Estádio de Sá no Pará entre 2008 e 2010 e diretor geral de 2010 a 2017.

Ricardo Gluck Paul foi presidente do Paysandu no biênio 2019-2020 e desde o ano passado exercia o cargo de presidente da Assembleia Geral bicolor.