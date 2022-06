Novo presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul anuncia nova diretoria: 'Juntar juventude e experiência'

Eleito presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul revelou os primeiros nomes que vão compor a nova diretoria da entidade. De acordo com ele, pelo menos duas pessoas já estão certas e devem começar a trabalhar em breve. O empresário comentou, ainda, que está em negociações avançadas com um novo diretor de competições.

"Estamos tratando com alguns nomes. O primeiro é o do José Ângelo Miranda, que será secretário geral. Temos também o Márcio Falcão, presidente da liga de Marituba, para ser o diretor do Interior. Estamos em negociações adiantadas com o Éder Pisco para trabalhar na diretoria de competições. Acho que todos os nomes são muito bons, que trazem juventude e experiência à FPF", disse.

Sobre o processo de transição de gestão, Gluck Paul afirmou que não quer criar um clima de "terra arrasada" na FPF. Segundo ele, nomes que já estão podem ajudar na composição de uma nova diretoria.

"Ninguém tem pressa nesse momento. Queremos conversar com quem está lá também, para somar esforços na reconstrução da FPF. Claro que tem pessoas lá que não tem condições de continuar, mas existe gente que pode ajudar", avaliou.