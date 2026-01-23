Presidente da FPF explica escolha do estádio de Belterra: “'Era um plano B que virou A' Com algumas praças esportivas do estado em reforma, o dirigente explicou os motivos que levaram a federação a escolher Belterra como opção para jogos do Parazão O Liberal 23.01.26 17h59 Gluck Paul falou sobre a situação dos estádios no interior do Pará. (Thiago Gomes / O Liberal) Em entrevista ao programa Liberal Mais Notícias, nesta sexta-feira (23), o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, comentou questões pontuais relacionadas ao início do Campeonato Paraense. Entre os temas abordados, esteve a escolha do Estádio Municipal de Belterra para sediar partidas da competição. O local foi indicado por três clubes de Santarém — São Francisco, São Raimundo e Amazônia Independente — diante da inviabilidade momentânea no município, que passa por obras no Estádio Barbalhão e no Panterão, este último de propriedade do São Raimundo. Já na primeira rodada, Belterra receberá dois jogos: São Francisco x Capitão Poço, na próxima terça-feira (27), e Amazônia Independente no dia seguinte. Ao explicar a escolha da praça esportiva, Gluck Paul destacou que Belterra surgiu como alternativa diante do atraso nas obras em Santarém. “Belterra apareceu como plano B, mas o plano A sempre foi o Panterão. Havia o compromisso do prefeito em construir o estádio, que hoje está praticamente pronto, faltando apenas laudos e ajustes pontuais. A cidade ganhou um estádio moderno, com vestiários adequados e um gramado muito superior ao que já foi o Diogão, em nível semelhante ao de Augusto Corrêa e Ipixuna”, afirmou. VEJA MAIS Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão Paysandu: presidente fala sobre a pressão em comandar o clube após descenso e acesso do Remo Márcio Tuma assumiu o cargo de presidente do Paysandu, após renúncia de Roger Aguilera. O mandatário avaliou a situação e afirmou que o clube precisa olhar pra si e se reerguer Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD Segundo o dirigente, a decisão também está relacionada aos investimentos recentes realizados em estádios do Pará. “Iniciamos um movimento junto à CBF que resultou na captação de R$ 2 milhões para investimentos no futebol paraense. Desse total, R$ 700 mil foram destinados ao Estádio Souza, que recebe não apenas a Tuna Luso, mas também outros clubes do Estado. Outros R$ 300 mil foram investidos no Ninho do Japiim, palco de diversos jogos e competições nacionais. Além disso, direcionamos um volume significativo de recursos ao Panterão, com o compromisso não apenas de estruturar o estádio, mas de devolver o futebol a Santarém, que estava há seis anos sem receber partidas oficiais”, reforçou. Por razões externas, as obras do Souza e do Panterão sofreram atrasos. A previsão inicial era que ambos estivessem prontos para o início do estadual, mas a liberação deve ocorrer ao longo da competição. A expectativa da FPF é que o Panterão seja utilizado a partir da terceira rodada, enquanto o Souza deve ficar disponível mais adiante. Gluck Paul finalizou ressaltando que, apesar das dificuldades momentâneas, há um esforço contínuo para fortalecer a estrutura do futebol paraense. “Santarém é uma cidade que respira futebol e estava se desconectando dessa cultura. O Maximino Porpino entrou em reforma e ainda não foi entregue. A ausência dele levou à utilização do Ninho do Japiim, que hoje conta com gramado novo, sistema de irrigação e investimentos próprios do clube. A precariedade também fez com que jogos fossem levados para Augusto Corrêa e Ipixuna. Da mesma forma, a ausência do Barbalhão impulsionou a utilização do Panterão e do Bebecão. Quando o Barbalhão retornar, teremos condições de atender toda a região”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol parazão 2026 fpf-pa ricardo gluck paul futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL LUTO Águia de Marabá mantém jogo de domingo pelo Parazão e convoca torcida para homenagens Partida contra o Santa Rosa, no Zinho Oliveira, não será adiada; velório dos integrantes do sub-20 deve ocorrer na terça-feira 23.01.26 18h53 Futebol Presidente da FPF cita Daronco e revela bastidores do acesso do Remo à Série B Áudio do VAR revelado por Gluck Paul mostra diálogo inusitado durante a vitória sobre o São Bernardo, em 2024 23.01.26 18h23 Futebol 'Confio bastante na equipe da SEEL', diz Ricardo Gluck Paul sobre gramado do Mangueirão A fala do presidente da FPF veio após questionamentos sobre a utilização do local para a realização de shows 23.01.26 18h12 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo 23.01.26 14h20 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 EXPECTATIVA Belém pode sediar amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo; entenda Capital paraense enviou ofício à CBF e aponta clima e Mangueirão como trunfos 23.01.26 21h44 FUTEBOL Presidente do Remo confirma data de lançamento da nova camisa do Leão na Série A Remo já possui data para o lançamento do novo manto para a disputa da elite do futebol brasileiro 23.01.26 15h58