O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Presidente da FPF explica escolha do estádio de Belterra: “'Era um plano B que virou A'

Com algumas praças esportivas do estado em reforma, o dirigente explicou os motivos que levaram a federação a escolher Belterra como opção para jogos do Parazão

O Liberal
fonte

Gluck Paul falou sobre a situação dos estádios no interior do Pará. (Thiago Gomes / O Liberal)

Em entrevista ao programa Liberal Mais Notícias, nesta sexta-feira (23), o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, comentou questões pontuais relacionadas ao início do Campeonato Paraense. Entre os temas abordados, esteve a escolha do Estádio Municipal de Belterra para sediar partidas da competição.

O local foi indicado por três clubes de Santarém — São Francisco, São Raimundo e Amazônia Independente — diante da inviabilidade momentânea no município, que passa por obras no Estádio Barbalhão e no Panterão, este último de propriedade do São Raimundo. Já na primeira rodada, Belterra receberá dois jogos: São Francisco x Capitão Poço, na próxima terça-feira (27), e Amazônia Independente no dia seguinte.

Ao explicar a escolha da praça esportiva, Gluck Paul destacou que Belterra surgiu como alternativa diante do atraso nas obras em Santarém. “Belterra apareceu como plano B, mas o plano A sempre foi o Panterão. Havia o compromisso do prefeito em construir o estádio, que hoje está praticamente pronto, faltando apenas laudos e ajustes pontuais. A cidade ganhou um estádio moderno, com vestiários adequados e um gramado muito superior ao que já foi o Diogão, em nível semelhante ao de Augusto Corrêa e Ipixuna”, afirmou.

Segundo o dirigente, a decisão também está relacionada aos investimentos recentes realizados em estádios do Pará.
“Iniciamos um movimento junto à CBF que resultou na captação de R$ 2 milhões para investimentos no futebol paraense. Desse total, R$ 700 mil foram destinados ao Estádio Souza, que recebe não apenas a Tuna Luso, mas também outros clubes do Estado. Outros R$ 300 mil foram investidos no Ninho do Japiim, palco de diversos jogos e competições nacionais. Além disso, direcionamos um volume significativo de recursos ao Panterão, com o compromisso não apenas de estruturar o estádio, mas de devolver o futebol a Santarém, que estava há seis anos sem receber partidas oficiais”, reforçou.

Por razões externas, as obras do Souza e do Panterão sofreram atrasos. A previsão inicial era que ambos estivessem prontos para o início do estadual, mas a liberação deve ocorrer ao longo da competição. A expectativa da FPF é que o Panterão seja utilizado a partir da terceira rodada, enquanto o Souza deve ficar disponível mais adiante.

Gluck Paul finalizou ressaltando que, apesar das dificuldades momentâneas, há um esforço contínuo para fortalecer a estrutura do futebol paraense. “Santarém é uma cidade que respira futebol e estava se desconectando dessa cultura. O Maximino Porpino entrou em reforma e ainda não foi entregue. A ausência dele levou à utilização do Ninho do Japiim, que hoje conta com gramado novo, sistema de irrigação e investimentos próprios do clube. A precariedade também fez com que jogos fossem levados para Augusto Corrêa e Ipixuna. Da mesma forma, a ausência do Barbalhão impulsionou a utilização do Panterão e do Bebecão. Quando o Barbalhão retornar, teremos condições de atender toda a região”, concluiu.

