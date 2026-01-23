Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida'

O Remo é o único representante do Norte na Série A e enfrentará adversários tradicionais do futebol brasileiro, porém, o Leão também jogará o Campeonato Paraense e, terá que encarar partidas em gramados não tão bom assim. Um dos adversários do Remo será o São Francisco, que mandará suas paridas na cidade de Belterra (PA). O estádio passa por uma reforma de última hora e o presidente do Remo se mostra preocupado em jogar no local.

Tonhão fez duras críticas ao Estádio de Belterra e falou que o investimento do Remo, faz com que a diretoria e comissão técnica tenham uma preocupação grande em jogar no local, que, segundo Tonhão, não possui condições de receber uma partida.

“A informação que eu tenho nem a vistoria foi feita. O Remo tem muita preocupação com essa partida em Belterra (PA). Pelos vídeos que eu vi, não tem a mínima condição. Com todo o respeito à população, o Remo sempre tem a satisfação de atender ao povo do nosso Estado, mas temos que ter responsabilidade em levar um plantel da qualidade e investimento que o clube está fazendo, para jogar em um estádio que não tenha condições”, disse.

A partida entre São Francisco x Remo está marcada para o dia 31 de janeiro, sábado, às 16h, no Estádio Municipal de Belterra.