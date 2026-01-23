Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão Fábio Will 23.01.26 17h50 Tonhão reclamou das condições do estádio (Samara Miranda / Remo) O Remo é o único representante do Norte na Série A e enfrentará adversários tradicionais do futebol brasileiro, porém, o Leão também jogará o Campeonato Paraense e, terá que encarar partidas em gramados não tão bom assim. Um dos adversários do Remo será o São Francisco, que mandará suas paridas na cidade de Belterra (PA). O estádio passa por uma reforma de última hora e o presidente do Remo se mostra preocupado em jogar no local. Tonhão fez duras críticas ao Estádio de Belterra e falou que o investimento do Remo, faz com que a diretoria e comissão técnica tenham uma preocupação grande em jogar no local, que, segundo Tonhão, não possui condições de receber uma partida. “A informação que eu tenho nem a vistoria foi feita. O Remo tem muita preocupação com essa partida em Belterra (PA). Pelos vídeos que eu vi, não tem a mínima condição. Com todo o respeito à população, o Remo sempre tem a satisfação de atender ao povo do nosso Estado, mas temos que ter responsabilidade em levar um plantel da qualidade e investimento que o clube está fazendo, para jogar em um estádio que não tenha condições”, disse. VEJA MAIS Remo: preços dos ingressos serão estudados e jogos da Série A terão valores elevados, diz Tonhão Tonhão afirmou que partidas da Série A com adversários tradicionais do futebol brasileiro terão preços elevados Presidente do Remo confirma data de lançamento da nova camisa do Leão na Série A Remo já possui data para o lançamento do novo manto para a disputa da elite do futebol brasileiro Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo A partida entre São Francisco x Remo está marcada para o dia 31 de janeiro, sábado, às 16h, no Estádio Municipal de Belterra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo parazão 2026 tonhão remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FOCO NA MISSÃO Apresentado oficialmente, Marllon prega humildade e diz que meta do Remo é permanência na Série A Zagueiro evita comentar falha na final da Supercopa Grão-Pará e afirma que clube vive um processo de consolidação, apesar do otimismo de parte da torcida 23.01.26 19h19 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 Memória azulina Remo vai para a Libertadores se ganhar o Rainha das Rainhas? Entenda a mística que liga conquistas Coincidências históricas entre títulos do Remo no futebol e vitórias no Rainha das Rainhas atravessam décadas e reforçam a mística azulina 23.01.26 17h47 Futebol Remo: preços dos ingressos serão estudados e jogos da Série A terão valores elevados, diz Tonhão Tonhão afirmou que partidas da Série A com adversários tradicionais do futebol brasileiro terão preços elevados 23.01.26 17h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXPECTATIVA Belém pode sediar amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo; entenda Capital paraense enviou ofício à CBF e aponta clima e Mangueirão como trunfos 23.01.26 21h44 Futebol Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo 23.01.26 14h20 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00