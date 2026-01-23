Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida'

Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão

Fábio Will
fonte

Tonhão reclamou das condições do estádio (Samara Miranda / Remo)

O Remo é o único representante do Norte na Série A e enfrentará adversários tradicionais do futebol brasileiro, porém, o Leão também jogará o Campeonato Paraense e, terá que encarar partidas em gramados não tão bom assim. Um dos adversários do Remo será o São Francisco, que mandará suas paridas na cidade de Belterra (PA). O estádio passa por uma reforma de última hora e o presidente do Remo se mostra preocupado em jogar no local.

Tonhão fez duras críticas ao Estádio de Belterra e falou que o investimento do Remo, faz com que a diretoria e comissão técnica tenham uma preocupação grande em jogar no local, que, segundo Tonhão, não possui condições de receber uma partida.

“A informação que eu tenho nem a vistoria foi feita. O Remo tem muita preocupação com essa partida em Belterra (PA). Pelos vídeos que eu vi, não tem a mínima condição. Com todo o respeito à população, o Remo sempre tem a satisfação de atender ao povo do nosso Estado, mas temos que ter responsabilidade em levar um plantel da qualidade e investimento que o clube está fazendo, para jogar em um estádio que não tenha condições”, disse.

VEJA MAIS

image Remo: preços dos ingressos serão estudados e jogos da Série A terão valores elevados, diz Tonhão
Tonhão afirmou que partidas da Série A com adversários tradicionais do futebol brasileiro terão preços elevados

image Presidente do Remo confirma data de lançamento da nova camisa do Leão na Série A
Remo já possui data para o lançamento do novo manto para a disputa da elite do futebol brasileiro

image Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato
Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo

A partida entre São Francisco x Remo está marcada para o dia 31 de janeiro, sábado, às 16h, no Estádio Municipal de Belterra.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

parazão 2026

tonhão remo

série a
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FOCO NA MISSÃO

Apresentado oficialmente, Marllon prega humildade e diz que meta do Remo é permanência na Série A

Zagueiro evita comentar falha na final da Supercopa Grão-Pará e afirma que clube vive um processo de consolidação, apesar do otimismo de parte da torcida

23.01.26 19h19

Futebol

Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida'

Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão

23.01.26 17h50

Memória azulina

Remo vai para a Libertadores se ganhar o Rainha das Rainhas? Entenda a mística que liga conquistas

Coincidências históricas entre títulos do Remo no futebol e vitórias no Rainha das Rainhas atravessam décadas e reforçam a mística azulina

23.01.26 17h47

Futebol

Remo: preços dos ingressos serão estudados e jogos da Série A terão valores elevados, diz Tonhão

Tonhão afirmou que partidas da Série A com adversários tradicionais do futebol brasileiro terão preços elevados

23.01.26 17h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

EXPECTATIVA

Belém pode sediar amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo; entenda

Capital paraense enviou ofício à CBF e aponta clima e Mangueirão como trunfos

23.01.26 21h44

Futebol

Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato

Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo

23.01.26 14h20

futebol

Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site

Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador

23.01.26 11h55

Futebol

Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra

Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão

22.01.26 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda