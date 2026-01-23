Presidente da FPF cita Daronco e revela bastidores do acesso do Remo à Série B

No dia 29 de setembro de 2024, o Clube do Remo conquistou o aguardado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o São Bernardo por 1 a 0. A festa que tomou conta das arquibancadas do Mangueirão também foi cenário de uma história inusitada, revelada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, em entrevista ao programa Liberal Mais Notícias.

Durante a conversa, o dirigente relembrou um episódio de bastidores envolvendo o árbitro Anderson Daronco, responsável por conduzir a partida decisiva. Segundo Gluck Paul, naquele momento o Remo sofria pressão nos bastidores para perder o mando de campo, o que poderia dificultar o acesso que acabou sendo confirmado dentro de campo.

“Já existia uma punição definida, e o que se buscava era o cumprimento da pena. O problema é que isso foi empurrado justamente para o quadrangular final, quando o Remo tinha três jogos em casa”, relatou.

VEJA MAIS

De acordo com o presidente da FPF, a situação se repetia a cada rodada decisiva. “Sempre que havia um jogo do Remo, o tema entrava na pauta do STJD. Nós íamos a Brasília e conseguíamos retirar da pauta com bons argumentos. Teve o ano inteiro para julgar e resolver isso, mas queriam fazer justamente no momento mais importante do clube. Foi assim, jogo a jogo”, contextualizou, antes de revelar o episódio que marcou os bastidores do confronto contra o São Bernardo.

No dia seguinte ao acesso, Gluck Paul contou que foi chamado pelo diretor da FPF, Fernando Castro, para ouvir o áudio do VAR da partida. “Foi algo emblemático. No áudio, o quarto árbitro informa ao Daronco que alguns dirigentes do Remo estavam tumultuando e sugere a paralisação da partida para a retirada das pessoas do campo. Mas o Daronco respondeu: ‘Deixa eles fazerem o que quiserem. A festa está maravilhosa e eles merecem esse acesso’”, finalizou.