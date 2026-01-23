Presidente da FPF cita Daronco e revela bastidores do acesso do Remo à Série B Áudio do VAR revelado por Gluck Paul mostra diálogo inusitado durante a vitória sobre o São Bernardo, em 2024 O Liberal 23.01.26 18h23 O presidente da FPF foi o entrevistado desta sexta-feira (23), no programa Liberal Mais Notícias. (Thiago Gomes / O Liberal) No dia 29 de setembro de 2024, o Clube do Remo conquistou o aguardado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o São Bernardo por 1 a 0. A festa que tomou conta das arquibancadas do Mangueirão também foi cenário de uma história inusitada, revelada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, em entrevista ao programa Liberal Mais Notícias. Durante a conversa, o dirigente relembrou um episódio de bastidores envolvendo o árbitro Anderson Daronco, responsável por conduzir a partida decisiva. Segundo Gluck Paul, naquele momento o Remo sofria pressão nos bastidores para perder o mando de campo, o que poderia dificultar o acesso que acabou sendo confirmado dentro de campo. “Já existia uma punição definida, e o que se buscava era o cumprimento da pena. O problema é que isso foi empurrado justamente para o quadrangular final, quando o Remo tinha três jogos em casa”, relatou. VEJA MAIS Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão Remo vai para a Libertadores se ganhar o Rainha das Rainhas? Entenda a mística que liga conquistas Coincidências históricas entre títulos do Remo no futebol e vitórias no Rainha das Rainhas atravessam décadas e reforçam a mística azulina Remo: preços dos ingressos serão estudados e jogos da Série A terão valores elevados, diz Tonhão Tonhão afirmou que partidas da Série A com adversários tradicionais do futebol brasileiro terão preços elevados De acordo com o presidente da FPF, a situação se repetia a cada rodada decisiva. “Sempre que havia um jogo do Remo, o tema entrava na pauta do STJD. Nós íamos a Brasília e conseguíamos retirar da pauta com bons argumentos. Teve o ano inteiro para julgar e resolver isso, mas queriam fazer justamente no momento mais importante do clube. Foi assim, jogo a jogo”, contextualizou, antes de revelar o episódio que marcou os bastidores do confronto contra o São Bernardo. No dia seguinte ao acesso, Gluck Paul contou que foi chamado pelo diretor da FPF, Fernando Castro, para ouvir o áudio do VAR da partida. “Foi algo emblemático. No áudio, o quarto árbitro informa ao Daronco que alguns dirigentes do Remo estavam tumultuando e sugere a paralisação da partida para a retirada das pessoas do campo. Mas o Daronco respondeu: ‘Deixa eles fazerem o que quiserem. A festa está maravilhosa e eles merecem esse acesso’”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol acesso remo à série b futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL LUTO Águia de Marabá mantém jogo de domingo pelo Parazão e convoca torcida para homenagens Partida contra o Santa Rosa, no Zinho Oliveira, não será adiada; velório dos integrantes do sub-20 deve ocorrer na terça-feira 23.01.26 18h53 Futebol Presidente da FPF cita Daronco e revela bastidores do acesso do Remo à Série B Áudio do VAR revelado por Gluck Paul mostra diálogo inusitado durante a vitória sobre o São Bernardo, em 2024 23.01.26 18h23 Futebol 'Confio bastante na equipe da SEEL', diz Ricardo Gluck Paul sobre gramado do Mangueirão A fala do presidente da FPF veio após questionamentos sobre a utilização do local para a realização de shows 23.01.26 18h12 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXPECTATIVA Belém pode sediar amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo; entenda Capital paraense enviou ofício à CBF e aponta clima e Mangueirão como trunfos 23.01.26 21h44 Futebol Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo 23.01.26 14h20 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00