O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Porto x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pela Liga Portugal

Porto e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Porto lidera invicto a Liga Portugal, soma 21 pontos a mais que o Gil Vicente e está em uma sequência de 10 vitórias pela competição (X/ @FCPorto)

Porto x Gil Vicente disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 19° rodada da Liga Portugal. O jogo começará às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: 

Onde assistir Porto x Gil Vicente ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Porto lidera invicto o Campeonato Português com 17 vitórias, 1 empate, 37 gols marcados e 4 gols sofridos. O time está em uma sequência de 10 vitórias pela Liga Portugal.

Já o Gil Vicente está em 5° lugar e acumula 8 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 24 gols marcados e 13 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas da competição.

Porto x Gil Vicente: prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Alberto, Thiago Silva, Kiwior, Francisco Moura; Rosario, Froholdt, Mora; Pepê, Borja Sainz, Samu. Técnico: Francesco Farioli.

Gil Vicente: Daniel Figueira; Zé Carlos, Buatu, Elimbi, Konan; García, Zé Carlos; Muriol Souza, Luís Esteves, Touré; Gustavo Varela. Técnico: César Peixoto.

FICHA TÉCNICA
Porto x Gil Vicente
Campeonato Português
Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal
Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 17h15

Palavras-chave

Gil Vicente

Porto

jogos de hoje

Liga Portugal

Campeonato Português
Futebol
.
