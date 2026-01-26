Porto x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pela Liga Portugal Porto e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 26.01.26 16h15 Porto lidera invicto a Liga Portugal, soma 21 pontos a mais que o Gil Vicente e está em uma sequência de 10 vitórias pela competição (X/ @FCPorto) Porto x Gil Vicente disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 19° rodada da Liga Portugal. O jogo começará às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Porto x Gil Vicente ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Porto lidera invicto o Campeonato Português com 17 vitórias, 1 empate, 37 gols marcados e 4 gols sofridos. O time está em uma sequência de 10 vitórias pela Liga Portugal. Já o Gil Vicente está em 5° lugar e acumula 8 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 24 gols marcados e 13 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (26/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira Everton x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) pela Premier League Everton e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Girona x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) por La Liga Girona e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Porto x Gil Vicente: prováveis escalações Porto: Diogo Costa; Alberto, Thiago Silva, Kiwior, Francisco Moura; Rosario, Froholdt, Mora; Pepê, Borja Sainz, Samu. Técnico: Francesco Farioli. Gil Vicente: Daniel Figueira; Zé Carlos, Buatu, Elimbi, Konan; García, Zé Carlos; Muriol Souza, Luís Esteves, Touré; Gustavo Varela. Técnico: César Peixoto. FICHA TÉCNICA Porto x Gil Vicente Campeonato Português Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 17h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Gil Vicente Porto jogos de hoje Liga Portugal Campeonato Português COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Portuguesa x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Guarani jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 19h00 Campeonato Português Porto x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pela Liga Portugal Porto e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 26.01.26 16h15 Campeonato Inglês Everton x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) pela Premier League Everton e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 Cariocão Madureira x Portuguesa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Carioca Madureira e Portuguesa jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13 Futebol Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos 26.01.26 18h13 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43