Maranhão x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil Maranhão e Ceará jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 12.03.26 18h30 O Ceará eliminou o Primavera por 2 a 1 durante a segunda rodada da Copa do Brasil (Gabriel Silva/ X/ @CearaSC) Maranhão x Ceará disputam hoje, quinta-feira (12/03), a terceira rodada da Copa do Brasil 2026. O jogo inicia às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador João Castelo, em São Luís (MA). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Maranhão x Ceará ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas últimas partidas, o Maranhão goleou o Sampaio Corrêa por 3 a 0, perdeu para o mesmo adversário por 2 a 0, empatou sem gols com o IAPE, venceu o São Luiz por 1 a 0 e voltou a perder para o IAPE pelo mesmo placar. Já o Ceará vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Floresta, outra por 4 a 0 contra o mesmo adversário, além de um triunfo por 2 a 1 sobre o Primavera. A equipe também perdeu nos pênaltis para o Fortaleza, após dois empates por 1 a 1 na final do Campeonato Cearense. Maranhão x Ceará: prováveis escalações Maranhão: Jean; Franklin (Negueba), Keven, Lucão e Lucas Santos; Raílson, Vander, Jorge e Vagalume; Will e Joelson. Técnico: Marcinho Guerreiro. Ceará: Richard; Rafael Ramos, Éder, Luizão e Fernando; Lucas Lima, Zanocelo e Juan Alano; Matheus Araújo, Matheusinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart. FICHA TÉCNICA Maranhão x Ceará Copa do Brasil 2026 Local: Estádio Governador João Castelo, em São Luís (MA) Data/Horário: 12 de março de 2026, 19h30