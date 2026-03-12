Vasco x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/03) pelo Brasileirão

Vasco da Gama x Palmeiras disputam hoje, quinta-feira (12/03), a 5° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro e já acumula um total de 3 vitórias, 1 empate, 12 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Vasco está na lanterna do Brasileirão e soma apenas 1 empate, 3 derrotas, 3 gols marcados e 6 gols sofridos.

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Vasco x Palmeiras: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Thiago Mendes, Hugo Moura (Barros), Tchê Tchê, Johan Rojas, Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas (Martínez), Andreas Pereira, Arias e Allan (Felipe Anderson); Flaco López e Sosa. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 12 de março de 2026, 19h30