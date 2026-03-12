Vasco x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/03) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 12.03.26 18h30 Enquanto o Palmeiras lidera invicto o Brasileirão, o Vasco está na lanterna e sem vitórias (Cesar Greco/ Palmeiras) Vasco da Gama x Palmeiras disputam hoje, quinta-feira (12/03), a 5° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x Palmeiras ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro e já acumula um total de 3 vitórias, 1 empate, 12 gols marcados e 5 gols sofridos. Já o Vasco está na lanterna do Brasileirão e soma apenas 1 empate, 3 derrotas, 3 gols marcados e 6 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Conference League, Liga Europa, Copa do Brasil, Série A saudita, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Remo x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/03) pelo Brasileirão Remo e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Vasco x Palmeiras: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Thiago Mendes, Hugo Moura (Barros), Tchê Tchê, Johan Rojas, Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho. Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas (Martínez), Andreas Pereira, Arias e Allan (Felipe Anderson); Flaco López e Sosa. Técnico: Abel Ferreira. FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Palmeiras Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 12 de março de 2026, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vasco da Gama Palmeiras jogos de hoje Brasileirão 2026 campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Vitória e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02