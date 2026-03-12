São Paulo x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pelo Brasileirão

São Paulo x Chapecoense disputam hoje, quinta-feira (12/03), a 5° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Chapecoense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O São Paulo é o vice-líder do Brasileirão e acumula um total de 3 vitórias, 1 empate, 6 gols marcados e 2 gols sofridos.

A Chapecoense está em 12° lugar no Campeonato Brasileiro com 1 vitória, 2 empates, 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

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São Paulo x Chapecoense: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Roger Machado.

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton, Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Italo e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Chapecoense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 12 de março de 2026, 20h