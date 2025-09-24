Port Vale x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Copa da Liga Inglesa

Port Vale x Arsenal disputam hoje, quarta-feira (24/09), a terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Vale Park, em Stoke-on-Trent, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Port Vale x Arsenal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Arsenal passou por uma vitória de 3 a 0 sobre o Nottingham Forest, outra de 2 a 0 contra o Athletico Bilbao e um empate de 1 a 1 com o Manchester City.

Já o Port Vale registrou uma derrota de 3 a 2 para o Leyton Orient, uma vitória de 2 a 0 sobre o Exeter City e outra vitória de 2 a 1 contra o Mansfield Town.

Port Vale x Arsenal: prováveis escalações

Port Vale: Gauci; Humphreys, Debrah, Heneghan; Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers, Shorrock; Cole, Curtis. Técnico: Darren Moore.

Arsenal: Kepa Arrizabalaga; White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly; Nørgaard, Nwaneri, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

FICHA TÉCNICA

Port Vale x Arsenal

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Vale Park, em Stoke-on-Trent, Inglaterra

Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 16h