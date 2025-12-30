Clube da Terceira Divisão contrata ex-Santos de 58 anos, jogador mais velho do mundo

O atacante japonês Kazuyoshi Miura, que defendeu o Santos nos anos 1980, continua em atividade no futebol profissional aos 58 anos. O Fukushima United, da terceira divisão do Japão, anunciou que o veterano reforçará o time após acertar empréstimo do Yokohama FC até 30 de junho de 2026.

"Tenho o prazer de anunciar minha transferência para o Fukushima United FC, embarcando em um novo desafio", afirmou Kazu, que se apresenta ao novo time no dia 10 de janeiro. "Antes de tudo, prometo aos jogadores, à comissão técnica, aos torcedores, aos apoiadores, às empresas parceiras e à comunidade local do Fukushima United FC que darei o meu melhor para contribuir com a equipe."

Kazu estava defendendo o Atlético Suzuka, onde disputou 7 partidas, na maioria das vezes entrando nos minutos finais, e não chegou a marcar. "Sou profundamente grato pela oportunidade de jogar em Fukushima e estou ansioso para competir com paixão como membro do Fukushima United FC. Vamos construir juntos uma nova história."

Além do Santos, Kazu jogou por outros clubes brasileiros, como Matsubara, CRB e Coritiba. O japonês também teve passagens pelo futebol italiano, português, croata e australiano.

Pela seleção japonesa, o atacante jogou entre 1990 e 2000, com 89 jogos e 55 gols. Também atuou pela seleção de futsal do Japão em 2012, disputando a Copa do Mundo na Tailândia.