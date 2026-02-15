Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Imprensa da Noruega exalta ouro de Lucas Braathen, mas lamenta saída do atleta: 'Frustrante'

Lucas, de 25 anos, defendeu a Noruega até 2023. Depois, oficializou a decisão de competir pelo Brasil, país de sua mãe

Estadão Conteúdo
fonte

Lucas Braathen nasceu na Noruega, mas escolheu o Brasil para defender (Instagram @pinheiiiroo)

O ouro olímpico de Lucas Braathen pelo Brasil ecoou também na Noruega. Neste sábado, os principais veículos do país onde o esquiador nasceu e iniciou a carreira dedicaram amplo espaço à conquista histórica no esqui alpino, com direito a elogios à trajetória e lamentos pela mudança de bandeira.

Lucas, de 25 anos, defendeu a Noruega até 2023. Após conflitos com a federação local, anunciou aposentadoria ainda no auge. Meses depois, oficializou a decisão de competir pelo Brasil, país de sua mãe. Em Milão-Cortina, escreveu um capítulo inédito para o esporte brasileiro.

O jornal Aftenposten, de Oslo, publicou reportagem extensa sobre a vitória e abriu espaço para uma análise do comentarista Daniel Roed-Johansen, que destacou a dualidade da imagem pública do atleta.

"Braathen é o pavão do esqui. É fácil se deixar deslumbrar por roupas coloridas, trabalhos como modelo e grandes ambições. Mas ninguém deve se enganar. Acima de tudo, ele é um atleta de elite dedicado", escreveu.

Já o Dagbladet repercutiu a transmissão da emissora NRK e a avaliação do ex-esquiador e comentarista Kjetil André Aamodt, que tratou a troca de federação como uma perda esportiva para o país.

"É um pouco frustrante que ele não seja atleta norueguês", afirmou.

Filho de pai norueguês e mãe brasileira, Lucas chegou a disputar os Jogos de Pequim-2022 representando a Noruega. Quatro anos depois, subiu ao topo do pódio sob a bandeira brasileira, resultado que, além de histórico para o Brasil, reabriu na Noruega o debate sobre a saída precoce de um de seus talentos mais midiáticos e competitivos da última geração.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Jogos Olímpicos de Inverno

Lucas Braathen

Noruega

mídia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Duelos com ares de "tira cisma"

17.02.26 10h26

futebol

Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores

Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu

17.02.26 10h00

FUTEBOL

Após saída do técnico Alexandre Lopes, Tuna pega o Paysandu pelas quartas do Parazão

Técnico Alexandre Lopes deixou o cargo alegando problemas pessoais; para o seu lugar, Robson Melo foi chamado

16.02.26 16h15

Futebol

Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará

Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA)

16.02.26 13h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira

17.02.26 7h00

futebol

Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores

Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu

17.02.26 10h00

FUTEBOL

Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão

Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar

15.02.26 17h55

Futebol

Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão

Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual

15.02.26 18h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda