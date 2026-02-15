Imprensa da Noruega exalta ouro de Lucas Braathen, mas lamenta saída do atleta: 'Frustrante' Lucas, de 25 anos, defendeu a Noruega até 2023. Depois, oficializou a decisão de competir pelo Brasil, país de sua mãe Estadão Conteúdo 15.02.26 9h52 Lucas Braathen nasceu na Noruega, mas escolheu o Brasil para defender (Instagram @pinheiiiroo) O ouro olímpico de Lucas Braathen pelo Brasil ecoou também na Noruega. Neste sábado, os principais veículos do país onde o esquiador nasceu e iniciou a carreira dedicaram amplo espaço à conquista histórica no esqui alpino, com direito a elogios à trajetória e lamentos pela mudança de bandeira. Lucas, de 25 anos, defendeu a Noruega até 2023. Após conflitos com a federação local, anunciou aposentadoria ainda no auge. Meses depois, oficializou a decisão de competir pelo Brasil, país de sua mãe. Em Milão-Cortina, escreveu um capítulo inédito para o esporte brasileiro. O jornal Aftenposten, de Oslo, publicou reportagem extensa sobre a vitória e abriu espaço para uma análise do comentarista Daniel Roed-Johansen, que destacou a dualidade da imagem pública do atleta. "Braathen é o pavão do esqui. É fácil se deixar deslumbrar por roupas coloridas, trabalhos como modelo e grandes ambições. Mas ninguém deve se enganar. Acima de tudo, ele é um atleta de elite dedicado", escreveu. Já o Dagbladet repercutiu a transmissão da emissora NRK e a avaliação do ex-esquiador e comentarista Kjetil André Aamodt, que tratou a troca de federação como uma perda esportiva para o país. "É um pouco frustrante que ele não seja atleta norueguês", afirmou. Filho de pai norueguês e mãe brasileira, Lucas chegou a disputar os Jogos de Pequim-2022 representando a Noruega. Quatro anos depois, subiu ao topo do pódio sob a bandeira brasileira, resultado que, além de histórico para o Brasil, reabriu na Noruega o debate sobre a saída precoce de um de seus talentos mais midiáticos e competitivos da última geração. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jogos Olímpicos de Inverno Lucas Braathen Noruega mídia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Duelos com ares de "tira cisma" 17.02.26 10h26 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 FUTEBOL Após saída do técnico Alexandre Lopes, Tuna pega o Paysandu pelas quartas do Parazão Técnico Alexandre Lopes deixou o cargo alegando problemas pessoais; para o seu lugar, Robson Melo foi chamado 16.02.26 16h15 Futebol Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15