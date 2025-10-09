Polônia x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (09/10)

Polônia x Nova Zelândia disputam hoje, quinta-feira (09/10), um jogo amistoso. A partida será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Śląski, em Chorzów, Polônia. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Polônia x Nova Zelândia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao longo de 2025, a seleção polonesa venceu a Lituânia por 1 a 0, superou Malta por 2 a 0, venceu a Moldávia por esse mesmo placar, perdeu para a Finlândia por 2 a 1, empatou com a Holanda por 1 a 1 e venceu a Finlândia por 3 a 1.

Já a Nova Zelândia goleou Fiji por 7 a 0, venceu a Nova Caledônia por 3 a 0, superou Costa do Marfim por 1 a 0, perdeu para a Ucrãnia por 2 a 1 e perdeu duas vezes para a Austrália, sendo uma por 1 a 0 e outra por 3 a 1.

Polônia: Szczęsny; Bereszyński, Bednarek, Kiwior; Frankowski, S. Szymański, Zieliński, D. Szymański, Zalewski; Świderski, Lewandowski. Técnico: Michał Probierz.

Nova Zelândia: Woud; Payne, Boxall, Pijnaker, Cacace; Stamenic, Bell, Singh; Just, Wood, Waine. Técnico: Darren Bazeley.

FICHA TÉCNICA

Polônia x Nova Zelândia

Amistoso

Local: Estádio Śląski, em Chorzów, Polônia

Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 15h45