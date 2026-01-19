Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha

Palmeiras e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Nas oitavas de final, o Palmeiras venceu o Monte Roraima e o Ibrachina goleou o Ferroviário (Fábio Menotti/ Palmeiras)

Palmeiras x Ibrachina disputam hoje, segunda-feira (19/01), as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Batista Novelli, a Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Ibrachina ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas etapas passadas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras passou por vitórias de 3 a 1 sobre o Ituano, duas vitórias nos pênaltis sobre o Flamengo-SP e o Vitória-BA, de 3 a 0 sobre o Remo, outra de 9 a 0 contra o Batalhão e mais uma de 4 a 2 sobre o Monte Roraima.

Já o Ibrachina registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Inter, outra nos pênaltis contra o Santo André, uma terceira de 3 a 1 sobre o Atlético-MG, uma quarta de 2 a 1 contra o Bangu, mais uma nos pênaltis sobre o Santo André e uma sexta de 5 a 0 sobre o Ferroviário.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (19/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Elche x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) por La Liga
Elche e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

image Brighton x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/01) pela Premier League
Brighton e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Palmeiras x Ibrachina: prováveis escalações

Palmeiras: Aranha; Luis Saboia, Pimenta, Luccas Ramon e André Lucas; Coutinho e Fabio; Eduardo, Felipe Teresa, Victor Gabriel e Sorriso. Técnico: Lucas Andrade.

Ibrachina: Gabriel Sena; Luiz Fernando, GB, Kauan Christian e Mateus Romero; Enzo Bettin, Nathan Yuri e Rodrigo Ramos; Enrico Bernardes, Kleiton Oliveira e Vicente Garcia. Técnico: Renato Souza.

FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Ibrachina
Copa São Paulo de Futebol Júnior
Local: Estádio Orlando Batista Novelli, em Barueri (SP)
Data/Horário: 19 de janeiro de 2026, 18h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ibrachina

Palmeiras

jogos de hoje

Copinha 2026

Copa São Paulo de Futebol Júnior
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa São Paulo de Futebol Júnior

São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha

São Paulo e Botafogo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.01.26 20h00

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha

Palmeiras e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.01.26 17h30

Futebol

FPF atualiza estado de saúde de Ronan Tyezer após grave acidente

Médico Flávio Freire afirma que técnico do Sub-20 do Águia de Marabá segue em estado grave na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sem previsão de transferência

19.01.26 16h23

Campeonato Espanhol

Elche x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) por La Liga

Elche e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

19.01.26 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão"

Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará

19.01.26 10h15

futebol

Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista

Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 

19.01.26 11h30

futebol

Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025

Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6%

19.01.26 10h52

Futebol

Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado'

Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time

18.01.26 21h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda