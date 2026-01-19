Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha Palmeiras e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 19.01.26 17h30 Nas oitavas de final, o Palmeiras venceu o Monte Roraima e o Ibrachina goleou o Ferroviário (Fábio Menotti/ Palmeiras) Palmeiras x Ibrachina disputam hoje, segunda-feira (19/01), as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Batista Novelli, a Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Ibrachina ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas etapas passadas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras passou por vitórias de 3 a 1 sobre o Ituano, duas vitórias nos pênaltis sobre o Flamengo-SP e o Vitória-BA, de 3 a 0 sobre o Remo, outra de 9 a 0 contra o Batalhão e mais uma de 4 a 2 sobre o Monte Roraima. Já o Ibrachina registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Inter, outra nos pênaltis contra o Santo André, uma terceira de 3 a 1 sobre o Atlético-MG, uma quarta de 2 a 1 contra o Bangu, mais uma nos pênaltis sobre o Santo André e uma sexta de 5 a 0 sobre o Ferroviário. Palmeiras x Ibrachina: prováveis escalações Palmeiras: Aranha; Luis Saboia, Pimenta, Luccas Ramon e André Lucas; Coutinho e Fabio; Eduardo, Felipe Teresa, Victor Gabriel e Sorriso. Técnico: Lucas Andrade. Ibrachina: Gabriel Sena; Luiz Fernando, GB, Kauan Christian e Mateus Romero; Enzo Bettin, Nathan Yuri e Rodrigo Ramos; Enrico Bernardes, Kleiton Oliveira e Vicente Garcia. Técnico: Renato Souza. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Ibrachina Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Estádio Orlando Batista Novelli, em Barueri (SP) Data/Horário: 19 de janeiro de 2026, 18h30 