Elche x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) por La Liga

Elche x Sevilla disputam hoje, segunda-feira (19/01), a 20° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Elche x Sevilla ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Elche acumula em La Liga um total de 23 pontos, 5 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 25 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Sevilla soma 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates, 11 derrotas, 24 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Elche x Sevilla: prováveis escalações

Elche: Matías Dituro, Víctor Chust, Léo Petrot, David Affengruber, Adrià Pedrosa, Josán Fernández, Aleix Febas, Martim Neto, Rodrigo Mendoza, Marc Aguado, Adam Boayar.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos, José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Juanlu Sánchez, Batista Mendy, Djibril Sow, Oso, Lucien Agoumé, Isaac Romero, Peque.

FICHA TÉCNICA

Elche x Sevilla

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha

Data/Horário: 19 de janeiro de 2026, 17h