Elche x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) por La Liga Elche e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 19.01.26 16h00 Elche soma só 3 pontos a mais que o Sevilla em La Liga (X/ @elchecf) Elche x Sevilla disputam hoje, segunda-feira (19/01), a 20° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Elche x Sevilla ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Elche acumula em La Liga um total de 23 pontos, 5 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 25 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Sevilla soma 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates, 11 derrotas, 24 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (19/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira Elche x Sevilla: prováveis escalações Elche: Matías Dituro, Víctor Chust, Léo Petrot, David Affengruber, Adrià Pedrosa, Josán Fernández, Aleix Febas, Martim Neto, Rodrigo Mendoza, Marc Aguado, Adam Boayar. Sevilla: Odysseas Vlachodimos, José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Juanlu Sánchez, Batista Mendy, Djibril Sow, Oso, Lucien Agoumé, Isaac Romero, Peque. FICHA TÉCNICA Elche x Sevilla Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha Data/Horário: 19 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Elche sevilla jogos de hoje La Liga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL CORRENTE Águia de Marabá pede orações por técnico internado em estado grave após acidente Em nota divulgada nesta segunda-feira (19), clube reforça apelo por fé e apoio a Ronan Tyezer, que segue sob cuidados intensivos após colisão no retorno da Copinha 19.01.26 20h03 Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha São Paulo e Botafogo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.01.26 20h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha Palmeiras e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.01.26 17h30 Futebol FPF atualiza estado de saúde de Ronan Tyezer após grave acidente Médico Flávio Freire afirma que técnico do Sub-20 do Águia de Marabá segue em estado grave na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sem previsão de transferência 19.01.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48