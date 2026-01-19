Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (19/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (19/01), incluem partidas pelo Campeonato Inglês, Campeonato Italiano e La Liga.

Às 16h45, Lazio jogará contra o Como pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, o Sevilla enfrentará o Elche pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

Elche x Sevilla - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês - Premiere League

Brighton x Bournemouth - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Cremonese x Verona - 14h30 - Disney+ Lazio x Como - 16h45 - XSports e Disney+

O jogo entre Lazio x Como terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 16h45.

O jogo entre Cremonese x Verona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 14h30.

O jogo entre Brighton x Bournemouth terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

O jogo entre Elche x Sevilla terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsport nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

17h - Elche x Sevilla - La Liga 17h - Brighton x Bournemouth - Premiere League

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

14h30 - Cremonese x Verona - Campeonato Italiano 16h45 - Lazio x Como - Campeonato Italiano 17h - Elche x Sevilla - La Liga 17h - Brighton x Bournemouth - Premiere League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.