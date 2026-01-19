Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (19/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 19.01.26 7h00 Às 17h, Brighton e Bournemouth jogarão pela Premiere League (X/ @afcbournemouth) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (19/01), incluem partidas pelo Campeonato Inglês, Campeonato Italiano e La Liga. Às 16h45, Lazio jogará contra o Como pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, o Sevilla enfrentará o Elche pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Elche x Sevilla - 17h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Inglês - Premiere League Brighton x Bournemouth - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Cremonese x Verona - 14h30 - Disney+ Lazio x Como - 16h45 - XSports e Disney+ Onde assistir ao jogo de Lazio e Como; veja o horário O jogo entre Lazio x Como terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Sevilla e Celta; veja o horário O jogo entre Cremonese x Verona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Juventus e Cremonese; veja o horário O jogo entre Brighton x Bournemouth terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Elche e Sevilla; veja o horário O jogo entre Elche x Sevilla terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsport nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 17h - Elche x Sevilla - La Liga 17h - Brighton x Bournemouth - Premiere League SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+
14h30 - Cremonese x Verona - Campeonato Italiano
16h45 - Lazio x Como - Campeonato Italiano
17h - Elche x Sevilla - La Liga
17h - Brighton x Bournemouth - Premiere League

Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball
Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 