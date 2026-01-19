Brighton x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/01) pela Premier League

Brighton x Bournemouth disputam hoje, segunda-feira (19/01), a 22° rodada da Premier League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brighton x Bournemouth ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Brighton acumula na Premier League um total de 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 31 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

O Bournemouth soma 26 pontos, 6 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 34 gols marcados e 40 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Inglês.

Brighton x Bournemouth: prováveis escalações

Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, De Cuyper; Ayari, Gross; Gruda, Gomez, Mitoma; Rutter

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jimenez, Kroupi, Tavernier; Evanilson

FICHA TÉCNICA

Brighton x Bournemouth

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra

Data/Horário: 19 de janeiro de 2026, 17h