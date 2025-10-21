Newcastle x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/10) pela Champions League

Newcastle x Benfica disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newcastle x Benfica ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Benfica passou por derrotas de 3 a 2 para o Qarabag e de 1 a 0 para o Chelsea.

Já o Newcastle registrou uma derrota de 2 a 1 para o Barcelona e uma vitória de 4 a 0 sobre o Union SG.

Newcastle x Benfica: prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Tonali, Joelinton, Bruno Guimarães; Elanga, Gordon e Woltemade. Técnico: Eddie Howe.

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes; Lukebakio, Sudakov e Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

FICHA TÉCNICA

Newcastle x Benfica

Champions League

Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 16h