Arsenal x Atlético Madrid: onde assistir e escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League

Arsenal x Atlético de Madrid disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Arsenal x Atlético Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Arsenal passou por duas vitórias de 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao e o Olympiacos.

Já o Atlético Madrid perdeu para o Liverpool por 3 a 2 e goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1.

Arsenal x Atlético de Madrid: prováveis escalações

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi e Eze; Saka, Gyökeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Pablo Barríos, Koke, Giuliano Simeone e Nico González; Almada (Baena) e Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA

Arsenal x Atlético Madrid

Champions League

Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 16h