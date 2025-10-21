Villarreal x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League

Villarreal x Manchester City disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em Vila-real, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Villarreal x City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Villarreal perdeu para o Tottenham por 1 a 0 e empatou com o Juventus por 2 a 2.

Já o Manchester City passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Napoli e um empate de 2 a 2 com Monaco.

Villarreal x City: prováveis escalações

Villarreal: Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Bobb, Silva, Foden, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

City: Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Gueye, Parejo, Comesana; Pepe, Mikautadze, Buchanan. Técnico: Marcelino Toral.

FICHA TÉCNICA

Villarreal x Manchester City

Champions League

Local: Estádio de la Cerámica, em Vila-real, Espanha

Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 16h