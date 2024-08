Al Feiha x Al Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pelo Campeonato Saudita

Al Feiha x Al Nassr disputam hoje, terça-feira (27/08), a segunda rodada do Campeonato Saudita. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no Estádio Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Feiha x Al Nassr ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr estreou nessa edição do Campeonato Saudita com um empate de 1 a 1 com Al Raed.

Já Al Feiha iniciou na competição com uma derrota de 1 a 0 para Al Taawon.

Al Feiha x Al Nassr: prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Sultan Al-Ghanam, Aymeric Laporte, Ali Lajami, Alex Telles; Marcelo Brozovic, Abdul Al-Khaibari, Otávio; Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.

Al Feiha: Abdulraoof Al-Deqeel; Mukhair Al-Rashidi, Sami Al-Khaibari, Faris Abdi, Mohammed Al Dowaish; Khalid Al Rammah, Nawaf Al-Harthi, Mansor Faiez Al-Bishi; Rakan Kaabi, Fashion Sakala, Ali Al Hussain.

FICHA TÉCNICA

Al Feiha x Al Nassr

Campeonato Saudita

Local: Estádio Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita

Data/Horário: 27 de agosto de 2024, 15h