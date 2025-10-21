Capa Jornal Amazônia
Leverkusen x PSG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League

Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Leverkusen vem de um empate de 1 a 1 com o PSV (X/ @bayer04_en)

Leverkusen x Paris Saint-Germain disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Leverkusen x PSG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Champions, o PSG goleou a Atalanta por 4 a 0 e superou o Barcelona por 2 a 1.

Já o Bayer Leverkusen passou por um empate de 2 a 2 com Copenhague e por outro de 1 a 1 com o PSV.

Leverkusen x PSG: prováveis escalações

Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade e Belocian; Arthur, Garcia, Fernandez e Grimaldo; Maza, Poku e Kofane. Técnico: Kasper Hjulmand.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Kang-in, Vitinha e Doue; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

FICHA TÉCNICA
Bayer Leverkusen x Paris Saint-Germain
Champions League
Local: BayArena, em Leverkusen, Alemanha
Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 16h

.
