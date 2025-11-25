Napoli x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/11) pela Champions League

Napoli x Qarabag disputam hoje, terça-feira (25/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Napoli x Qarabag ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Qarabag é o 15° colocado da Champions League com 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Napoli ocupa a 24° posição e acumula 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

Napoli x Qarabag: prováveis escalações

Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Amir Rrahmani, Sam Beukema e Alessandro Buongiorno; Giovanni Di Lorenzo, Miguel Gutiérrez, Stanislav Lobotka e Scott McTominay; David Neres, Rasmus Højlund e Noa Lang. Técnico: Antonio Conte.

Qarabag: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina e Toral Bayramov; Pedro Bicalho, Joni Montiel, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir e Emmanuel Addai; Camilo Durán. Técnico: Gurban Gurbanov.

FICHA TÉCNICA

Napoli x Qarabag

Champions League

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália

Data/Horário: 25 de novembro de 2025, 17h