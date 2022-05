Musa de torcida do Cruzeiro é assassinada a tiros por ex-namorado

Thayná Fabri Leão, de 24 anos, musa da Torcida Nação Azul (Cruzeiro), foi vítima de feminicídio. Ela foi morta a tiros, na tarde de ontem (30), na cidade de Vargínia (MG). Ela foi vítima de uma emboscada feita pelo seu ex-namorado, Paulo César Gomes Júnior, de 28 anos, segundo o jornal "O Tempo".

A Polícia Militar informou que ela foi morta no local de trabalho, no bairro do Jardim Itália. O ex-namorado de Thayná montou um plano para se aproximar dela, sem a presença de outras pessoas, se passando por um cliente e ligou para o ex-sogro, solicitando uma encomenda de mercadorias. Foi quando o pai de Thayná deixou o estabelecimento e ficou sozinha.

Musa do Cruzeiro deixa um filho pequeno (Reprodução / Instagram)

Thayná e seu ex-namorado discutiram, mas Paulo César Gomes Júnior disparou contra a jovem, saiu do estabelecimento e encontrou o ex-sogro, foi quando tirou a própria vida com um tiro na boca.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para o local, tentaram massagens cardíacas em Thayná, mas ela não resistiu. Ela deixa um filho pequeno.