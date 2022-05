Engenheiro é preso suspeito de matar e concretar corpo de mulher na própria casa

Um engenheiro identificado como Jessé de Souza Cunha foi preso em flagrante, na última quarta-feira (18), após ser acusado de assassinar e concretar o corpo da mulher, a professora Ana Júlia Alvarenga. O homem chegou a ajudar a polícia a procurar a educadora, que foi vista pela última vez na segunda-feira (16), descendo do ônibus e entrando na própria casa.

Ao sentirem falta de Ana Júlia, seus parentes e a polícia contaram com a ajuda do suspeito para procurar a mulher. Ele foi, inclusive, até a 58ª DP para registrar o desaparecimento. Durante as investigações, a equipe decidiu a checar as câmeras de segurança do trajeto que a vítima fazia ao sair do trabalho e a avistaram descendo do ônibus e entrando em casa, onde não saiu mais.

O corpo concretado em um cômodos da casa, que estava em obras, foi achado quando os agentes chegaram à residência do casal para fazer as investigações. Jessé Cunha vai responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)