Corpo de mulher que estava desaparecida é encontrado concretado em parede

Na última terça-feira (5), um corpo foi encontrado concretado em uma parede de um imóvel, no litoral paulista. Desaparecida há 8 dias, Joice Maria da Glória Rodrigues, de 25 anos, deixou um marido e duas filhas. As informações são do G1 Santos.

De acordo com os familiares da vítima, ela teria saído para visitar o avô, no bairro Parque Bitaru, e em seguida, sumiu sem dar notícias. Desde então, Joice não foi mais vista por ninguém. Pessoas próximas tentaram entrar em contato com ela, mas os telefonemas caíam na caixa postal.

Vítima teria sido estrangulada com uma camiseta e, em seguida, estuprada

A polícia prendeu um pedreiro de 56 anos, que trabalhava onde o corpo da moça foi localizado, após o suspeito confessar ter estrangulado com uma camiseta Joice e, depois, ter mantido estuprado a vítima.

Em um primeiro depoimento à polícia, ele confirmou ter mantido relações sexuais com a desaparecida após usarem drogas juntos, mas que ela teria ido embora do local. Os agentes não se contentaram com a versão dele e inspecionaram a obra e encontraram uma área recém concretada.

Ao questionar o proprietário do terreno, ele afirmou que não havia iniciado nenhuma obra recentemente. Pensando na possibilidade levantada pelos policiais, de o corpo ter sido ocultado por motivações maiores, os agentes quebraram o banheiro do piso recém feito e sentiram um forte odor, proveniente do corpo em decomposição.

A parede com o corpo da vítima concretado. (Reprodução\ G1 Santos)

O cadáver foi retirado com o auxílio do Corpo de Bombeiros. A vítima estava nua e com uma camisa enrolada no pescoço. O idoso foi preso em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e, um segundo suspeito também foi detido. Agora os dois permanecem à disposição da Justiça.