Homem é preso por matar namorada e dormir com o cadáver da vítima por uma semana

Um homem, identificado como Sherwood, foi condenado por matar a própria esposa e dormir por uma semana com o cadáver, na quinta-feira (17), no Michigan (EUA). De acordo com o envolvido, o crime foi realizado como uma espécia de “pacto” de assassinato e suícidio. O suspeito pode passar até 60 anos na prisão.

O crime veio à tona após uma denúncia anônima que levou até a casa de Sherwood. No local, os policiais encontraram o corpo da vítima na cama.

No interrogatório, o suspeito contou que a morte foi concretizada após um “pacto” entre Sherwood e a ex-esposa. Após matá-la, ele tentou praticar suícidio, mas não conseguiu. Já em um segundo depoimento, o homem contou que a assassinou depois de descobrir uma traição.

