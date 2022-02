Homem não aceita fim de relacionamento e mata a tiros ex-companheira, no sudeste do Pará

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem, que não teve o nome identificado, acusado de matar a ex-companheira Raquel Vidal, de 21 anos, por aceitar o término do relacionamento amoroso entre eles. A vítima foi assassinada a tiros, no último domingo (13), em uma casa de shows, em Bom Jesus do Tocantins, na Região Carajás, sudeste do Pará. Com informações do portal Ver-O-Fato

Testemunhas informaram à polícia que o criminoso não aceitava o fim do relacionamento com Raquel e foi atrás dela, em uma festa, para levá-la para sua residência. No entanto, a vítima teria dito que iria permanecer no evento. Com raiva após a recusa da ex-companheira, o feminicida sacou um revólver e atirou na jovem, que morreu no local.

As pessoas que estavam na festa ficaram assustadas e ligaram para a polícia, solicitando que uma guarnição comparecesse ao local. O homem foi autuado por feminicídio na Delegacia da Polícia Civil local e está à disposição da justiça