Mulher é morta a facadas e principal suspeito é o companheiro dela

O corpo de uma mulher identificada como Maria Isabel de Oliveira Barros, de 43 anos, conhecida como "Loura", foi encontrado na casa dela, no município de Tailândia, no nordeste do Pará, nesta sexta-feira (20). Ela foi morta com vários golpes de faca. O companheiro de Maria Isabel é o principal suspeito de ser o autor do crime. As informações são do Portal Tailândia.

Ele está foragido, e não teve a identidade divulgada. A Polícia Civil continua com as investigações.

Comemoração antes do crime

A casa onde o corpo da vítima foi encontrado localiza-se na rua Maçaranduba, no bairro Vila Macarrão. As primeiras informações sobre o caso são de que Maria Isabel e o companheiro dela estavam bebendo desde o dia anterior. O motivo seria o aniversário da mulher.

A polícia tomou conhecimento do caso pelo fato de que amigos notaram a ausência de Maria Isabel no trabalho. O empregador da mulher, segundo vizinhos, foi quem buscou pelo paradeiro de Maria Isabel e acabou encontrando o corpo dela na casa.

Feminicídio

As investigações no caso são feitas por policiais da Delegacia de Tailândia. O foco é descobrir o autor do homicídio e ainda a motivação do crime.

Caso sejam confirmadas as suspeitas contra o companheiro da vítima, a polícia deverá pedir a prisão do suspeito. O homem, então, deverá responder por feminicídio.