Vítima de abuso é encontrada morta em casa na tarde desta sexta (20/05)

Uma mulher foi encontrada morta no início da tarde desta sexta-feira (20), no bairro da Pratinha, em Belém. O corpo de Nadir Cordeiro Gomes, de 55 anos, apresentava sinais de violência sexual e as marcas indicavam que a vítima pode ter sido morta a pauladas. A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar o caso.

No local, policiais civis e militares conseguiram levantar que Nadir não estava morando em Belém. Porém, a casa onde o corpo foi encontrado pertencia à ela. Ela veio para passar o Dia das Mães e acompanhar obras que estão sendo feitas no imóvel. Acredita-se que quem cometeu o crime, entrou por uma parte da casa que está acessível justamente devido à reforma. Os vizinhos relataram que não a viam desde a última terça-feira (17). Na madrugada desse dia, moradores da área ouviram latidos e barulhos, mas não desconfiaram de nada e nem acionaram a polícia.

Nadir estava morando no Paraná, mas veio a Belém para passar o Dia das Mães (Reprodução / Redes Sociais)

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

