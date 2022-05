Feminicídio: homem é preso 26 anos depois de matar ex-companheira com um tiro na cabeça

Um homem foi preso pela Polícia Civil, na última quarta-feira (11), em Ananindeua, 26 anos depois de ter matado a ex-companheira. A prisão de Edvaldo Brito Martins ocorreu quando ele saía do condomínio onde reside, no bairro do Coqueiro. O crime de feminicídio aconteceu em 22 de novembro de 1995, em um residencial localizado no bairro Mangueirão, em Belém, tendo como vítima Edna Norma Gemaque Martins.

VEJA MAIS

Após diligências empreendidas, investigadores tiveram conhecimento do local em que Edvaldo residia e realizaram o devido acompanhamento. Policiais da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM) deram cumprimento ao mandado de prisão contra Edvaldo, após ordem judicial com pena de 12 anos de reclusão no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Crime em 1995

Os fatos ocorreram quando o casal se encontrava no quarto do apartamento em que residiam à época e, após um desentendimento, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo na direção da cabeça da vítima. A bala atravessou o crânio da mulher, ocasionando a morte da vítima, que ainda chegou a ser socorrida para o Hospital Sírio Libanês, porém não resistiu ao ferimento e morreu.

A arma de fogo utilizada no crime era de propriedade do acusado e foi apreendida no inquérito policial. Exames perícias confirmaram que a vítima não manuseou nenhum armamento na ocasião do evento, bem como o disparo não ocorreu de forma acidental e nem ocorreu morte por suicídio, após analise das comparações do orifício de entrada do projétil na cabeça da vítima.