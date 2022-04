Acusado de feminicídio passa por audiência de instrução e julgamento em Belém

​Começou a ser realizada na manhã desta quarta-feira (20), a audiência de instrução e julgamento de um homem acusado de matar asfixiada a própria companheira, Thais Cristina de Moraes Fernandes, de 27 anos. A continuação da audiência está marcada para a próxima terça-feira, dia 26, quando serão ouvidas duas testemunhas de acusação.

No dia de hoje, foram ouvidos o pai, a mãe e uma irmã de Thais, além de peritos e médicos que a atenderam. De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), até o momento, o acusado não apresentou nenhum advogado. Por este motivo, ele deverá ser assistido pela Defensoria Pública do Estado (DPE). Na frente do Fórum Criminal de Belém, familiares e amigos da jovem se reuniram para pedir justiça​ para o​ caso.

O Ministério Público do Pará (MPPA) vai analisar o pedido de prisão preventiva do acusado, "caso fique comprovado que ele está ameaçando testemunhas ou se evadir​ do local", informou o promotor de justiça do caso, Franklin Lobato.

Relembre o caso

O crime ocorreu em dezembro de 2019. Na época, o homem socorreu Thais para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, mas a jovem já estava morta. Aos familiares de Thais, o companheiro dela havia informado que ela teria sofrido mal súbito, o que foi desmentido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), que constatou morte por asfixia, através da perícia realizada no corpo da jovem. O motivo do crime não foi revelado.