Mirassol x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/10) pelo Brasileirão

Mirassol x Internacional disputam hoje, quarta-feira (15/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mirassol x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Mirassol ocupa a 4° posição do Brasileirão e acumula 12 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 44 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Internacional está em 15° lugar com 8 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 32 gols marcados e 38 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Mirassol x Internacional: prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Guilherme Marques; Negueba (Cristian) e Carlos Eduardo (Alesson). Técnico: Rafael Guanaes.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Romero. Técnico: Ramón Diáz.

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 20h