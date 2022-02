Ministério Público do Pará ameaça FPF e recomenda convocação de eleições até sexta-feira

O Ministério Público do Pará, por meio de documento assinado pelo Promotor de Justiça Sávio Rui Brabo de Araújo na noite de terça-feira (22), recomenda que a presidente interina da Federação Paraense de Futebol, Graciete Maués, convoque em até 72h a Assembleia Geral para a eleição de presidente, vice e conselhos da entidade. O não cumprimento da recomendação do MPPA será encarado pelo órgão como uma ação deliberada de desrespeito "à legalidade, razoabilidade e moralidade que regem os atos da administração público", levando em consideração os convêncios que a FPF possui para receber verbas do Governo do Estado.

A recomendação expressa e pública do Ministério Público reforça que a FPF é uma organização social que recebe verbas públicas do Governo do Estado e, por isso, deve prestar contas de maneira transparente, pública, objetiva e impessoal.

O documento também reforça que a Graciete Maués está ocupando a presidência da FPF de maneira interina desde 24 de janeiro, com a missão única de promover a nova eleição, porém não cumpriu nenhum dos prazos estipulados pelo próprio Estatuto da Federação de convocar, em até 8 dias corridos, a Assembleia Geral para a eleição de Presidente, Vice e Conselhos.

Ministério Público do Pará, em resumo, elenca todos os motivos pelos quais há interesse público na eleição da FPF, os motivos pelos quais pode intervir e fiscalizar a Federação e faz uma recomendação pública e expressa para que se dê celeridade no processo eleitoral da Federação Paraense de Futebol, sob a justificativa de que o não cumprimento pode ferir os princípios de transparência, moralidade e legalidade.

Trecho final da recomendação do Ministério Público (Reprodução/MPPA)

