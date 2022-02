Comissão eleitoral para nova eleição da FPF ainda não está definida; entenda

Após a Federação Paraense de Futebol (FPF) definir que a eleição da instituição seria dia 15 de março, a presidente interina, Graciete Maués tinha até o dia 7 de fevereiro para definir a comissão eleitoral. Porém, por motivos de saúde de um dos membros, a comissão ainda não foi escolhida. A informação foi confirmada pela própria presidente à redação de O Liberal.

“Ainda não começou o processo, já decidimos que o meu advogado, Antônio Barra Brito, que o chamei de forma independente para organizar o pleito, será o presidente da comissão. Mas os outros nomes terão que ser decididos, em virtude de problemas de saúde, um não poderia assumir. Acredito que semana que vem isso será definido e assim será conversado em relação ao edital”, disse, Graciete.

A comissão eleitoral inicialmente divulgada pela FPF era composta por Antônio Cândido Barra Monteiro de Brito, Marcelo Lima Lavareda da Graça e Sérgio Augusto de Castro Barata Júnior.

Ao todo três chapas concorrem ao pleito da FPF, com Adelcio Torres, que busca a reeleição, o atual vice da FPF, Paulo Romano, além de Ricardo Gluck Paul, ex-presidente do Paysandu.

Com a suspensão da eleição que seria realizada no mês de dezembro e o fim do mandato de Adelcio Torres, a presidente da Tuna Luso, Graciete Maués, assumiu o cargo na FPF. Outro fator que será analisado e discutido, segundo Graciete, é a decisão da impugnação da eleição feita pelo candidato Paulo Romano e atendida pela desembargadora Eva do Amaral, por motivos de violação da Lei Pelé, que estabelece que a comissão eleitoral deve convocar o pleito – o próprio Adelcio Torres foi quem o fez.