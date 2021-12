Eleição FPF: segue indefinida nova data para eleger presidente da entidade

Ainda não há uma nova data para a realização da eleição para presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF). O pleito estava marcado para esta terça-feira (28), das 10 horas às 16 horas, no Pará Clube. No entanto, na noite da última segunda-feira (27), a Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que estava de plantão pelo Tribunal de Justiça do Pará, suspendeu a eleição.

O pedido foi da Liga Atlética de Castanhal em conjunto com a chapa "Futebol de Primeira", liderada por Paulo Romano, atual vice-presidente da entidade.

Por meio de nota, a atual gestão da FPF informou que não iria recorrer da decisão para evitar evitar qualquer prejuízo aos interessados. O atual presidente, Adelcio Torres, concorre a reeleição.

O presidente da comissão eleitoral, Jeff Launder, também garantiu a suspensão do pleito e disse que ainda seria deliberado qual a nova data da eleição. Segundo a comissão, a decisão foi tomada porque muitos filiados acabaram se desmobilizando para ir votar após saber da decisão da justiça de suspender o pleito.

“Chegou a notificação e vamos deliberar sobre os próximos passos. Mas ainda não há previsão para a próxima data da eleição”, informou.

Ainda na manhã desta terça-feira, Ricardo Gluck Paul, que é candidato à presidência da FPF, informou que a chapa dele estava tentando reverter a decisão. No entanto, até o fechamento da reportagem, a justiça não respondeu para a chapa do ex-presidente do Paysandu.

“Nós recorremos. Nós queremos a eleição. Estamos na expectativa da decisão cair e da eleição ser mantida”, afirmou Ricardo Gluck Paul.