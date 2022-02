Após imbróglio e polêmicas, eleições na FPF são definidas para o mês de março; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) definiu na noite desta segunda-feira (31) que as eleições para a presidência da instituição ocorre no dia 15 de março. Vale lembrar, há três chapas concorrentes lideradas por Adelcio Torres, que busca a reeleição, o atual vice da FPF Paulo Romano e o ex-presidente do Paysandu Ricardo Gluck Paul.

Comissão eleitoral

No documento em que foi anunciada a nova data, também foi divulgado que há uma nova comissão eleitoral. A mesa será presidida pelo advogado Antônio Cândido Barra, que tem como vices os advogados Marcelo Lavareda e Sérgio Augusto de Castro. Vale lembrar, a comissão tem até 7 de fevereiro para divulgar o novo calendário eleitoral.

Presidente em exercício

Após o fim do mandato de Adelcio Torres, e com a suspensão das eleições, que deveriam ter sido realizadas em dezembro, a presidente da Tuna Luso, Graciete Maués, assumiu o cargo de forma interina. A escolha por Graciete foi pelo fato da Águia Guerreira ser a afiliada mais velha da FPF, como demanda o estatuto da Federação.

Polêmicas

Às vésperas do pleito, a Justiça suspendeu a escolha do novo comandante, que ocorreria no dia 28 de dezembro do ano passado. No dia anterior à decisão judicial, a chapa do candidato Paulo Romano, então impugnada da eleição, entrou com uma ação na Justiça para voltar ao pleito.

De acordo com a desembargadora Eva do Amaral, que decidiu suspender a eleição, os motivos foram a violação da Lei Pelé, que estabelece que a comissão eleitoral que deve convocar o pleito - o próprio Adelcio foi quem o fez.

Abaixo assinado

Na última semana, a FPF, já sob o comando de Graciete, recebeu um abaixo assinado solicitando a convocação de eleições imediatas para a presidência da entidade. O documento contou com as assinaturas dos presidentes de oito dos 12 clubes participantes do Campeonato Paraense.