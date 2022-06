Mangueirão tem concorrência de estádios nos EUA e na Europa para receber Brasil x Argentina

O Mangueirão terá concorrência pesada para receber o jogo entre Brasil e Argentina, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. De acordo com os jornalistas Bruno Cassucci e Raphael Zarko, do portal ge, a comissão técnica da Seleção teria a preferência por mandar a partida contra os hermanos fora do país. No entanto, a decisão precisa ser acatada pela Argentina.

O aval da Albiceleste é necessário por se tratar de uma partida das Eliminatórias da Copa. Nas classificatórias ao mundial, as seleções devem mandar partidas no próprio país. Caso a determinação não seja cumprida, o novo local de jogo deve ser acordado com a equipe adversária.

De acordo com a CBF, a partida só seria realizada em solo brasileiro em último caso. Segundo a entidade, uma partida no Brasil traria dificuldade de viabilizar amistosos. Na conta entra até a proximidade das eleições para Presidente da República.

O "plano A" para receber o Superclássico são os Estados Unidos. No entanto, a CBF acredita que haveria resistência da AFA em disputar a partida em solo estadunidense. O "plano B", então, seria realizar a partida na Europa, local onde os argentinos já jogaram nesta data Fifa, contra Itália e Estônia.

De acordo com a Fifa, a partida está marcada para 22 de setembro e o Brasil precisa designar local para ela até o dia 22 deste mês.

Entenda o caso

O maior palco do futebol paraense vive a expectativa de receber o clássico entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com o Mangueirão ainda em obras e com prazo de entrega em setembro deste ano, uma equipe da CBF estará em Belém no próximo dia 14 de junho, para saber como estão as obras do Colosso do Bengui.

Novo gramado e ampliação da capacidade de público

Além do novo gramado, o estádio do Mangueirão contará com ampliação da capacidade, que era de 35 mil pessoas para mais de 50 mil. O estádio receberá outras quatro rampas de acesso, novos banheiros, além de camarotes, novas cabines de imprensa e ampliação das cadeiras, que se estenderão até próximo aos bancos de reservas, sem contar nos placares eletrônicos e nova pista de atletismo.

Uma reunião já ocorreu entre o governador do Estado, Helder Barbalho, e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para debater a situação da reinauguração do Mangueirão. O encontro foi na Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ) e contou também com a presença do titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), o engenheiro civil Ruy Cabral.