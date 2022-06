Vistoria da CBF no Mangueirão é marcada e resultado pode confirmar Brasil x Argentina em Belém

O maior palco do futebol paraense vive a expectativa de receber o clássico Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em partida adiada. Com o Mangueirão ainda em obras e com prazo de entrega em setembro deste ano, uma equipe da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), estará em Belém no próximo dia 14 de junho, para saber como estão as obras do Colosso do Bengui. A informação foi confirmada por uma fonte ligada à CBF.

Uma apresentação do cronograma de obras foi realizada pelo Governo do Pará no último dia 19, para mostrar como está a situação atual do Colosso do Bengui, que receberá melhorias em todas as áreas e que está atualmente com 70% das obras concluídas. Foi iniciada nesta semana o plantio do novo gramado do estádio padrão FIFA.

Além do novo gramado, o Mangueirão contará com ampliação da capacidade, que era de 35 mil pessoas para mais de 50 mil. O estádio receberá outras quatro rampas de acesso, novos banheiros, além de camarotes, novas cabines de imprensa e ampliação das cadeiras, que se estenderão até próximo aos bancos de reservas, sem contar nos placares eletrônicos e nova pista de atletismo.

A CBF irá cumprir todo o prazo determinado pela Conmebol para divulgar onde será disputada o clássico Brasil x Argentina, cotado para ser no Mangueirão. A instituição que comanda o futebol brasileiro terá que comunicar à Conmebol até o dia 22 de junho, segundo o site GE São Paulo, o local do jogo. Não existe uma data oficial para a partida ocorrer, porém, existe uma indicação de que o jogo seja no período de 19 a 27 de setembro.

Uma reunião já ocorreu entre o governador do Estado, Helder Barbalho e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para debater a situação da reinauguração do Mangueirão. O encontro foi na Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ) e contou também com a presença do titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), o engenheiro civil Ruy Cabral.