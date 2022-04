Governador do Pará, Helder Barbalho visita Mangueirão; estádio já tem 64% das obras concluídas

Enquanto as obras do Mangueirão continuam, o governador do Pará, Helder Barbalho, visitou o Estádio, nesta terça-feira (12), junto ao secretário da SEDOP (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas), o engenheiro Ruy Cabral. Segundo Helder, a reforma, que visa modernizar o principal palco esportivo paraense, já está com mais de 60% das obras concluídas.

"Obras do Mangueirão avançando em ritmo acelerado, chegando em 64% das obras já realizadas. Gerando emprego, temos mais de mil colaboradores da construção civil, trabalhando para entregar a nossa nova arena, com a certeza que o Mangueirão, quando pronto, será referência de modernidade, acessibilidade, de segurança para os nossos torcedores", disse o governador. O valor da reforma em andamento no Mangueirão é de R$ 146 milhões, para que o estádio se adeque aos padrões da Conmebol e da FIFA.

Vale lembrar, a ideia é que a Seleção Brasileira faça a reabertura do estádio, que tem como previsão de entrega o mês de setembro. Com as obras - que começaram em fevereiro de 2021 -, o Mangueirão terá um aumento de capacidade de 35 mil para 51 mil espectadores e o campo de jogo também terá uma nova estrutura, para aguentar as chuvas de Belém:

"Um ambiente na dimensão de Remo, Paysandu, do nosso futebol paraense, do atletismo, do profissional que atua no esporte, aqueles também do esporte amador. Portanto, fazendo com que o Mangueirão tenha um novo ambiente e espaço para acolher os nossos torcedores", concluiu Helder.