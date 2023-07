Manchester United contrata Jonny Evans, de 35 anos, para apenas um jogo

Nesta terça-feira (18), o Manchester United anunciou nas redes sociais a contratação a curto prazo de Jonny Evans, de 35 anos. Torcedores do clube inglês ficaram surpresos com a idade e a duração do vínculo do time com o irlandês, que já teve passagem pelos Red Devils durante oito anos e, agora, deve ser opção para apenas um jogo, da pré-temporada.

VEJA MAIS

Segundo portais da Inglaterra, Evans pode ser escalado para o próximo jogo do time comandado por Erik ten Hag, na quarta-feira (19), contra o Lyon. Desde o encerramento da última temporada na defesa do Leicester, o zaqueiro ficou sem clube e, até então, treinava com o time sub-21 do United.

Revelado pelo Manchester em 2006, Evans disputou 198 com a camisa do time inglês, até 2015, quando deixou o clube. Durante a passagem, o irlandês conquistou uma Champions League, um Mundial de Clubes, três Premier League e dois títulos da Copa da Liga Inglesa.

Após a disputa contra o Lyon, pela pré-temporada, o zagueiro vai integrar a equipe de juniores do Manchester, que viajará para San Diego, nos Estados Unidos, enquanto o elenco principal estará em Nova York.