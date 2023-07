Ex-goleiro Edwin van der Sar sofre AVC e é internado na UTI em hospital na Croácia

O renomado ex-goleiro Edwin van der Sar foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e atualmente está sob cuidados intensivos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital na Croácia. Segundo o jornal holandês "Telegraaf", o ex-CEO do Ajax encontrava-se de férias em uma ilha do país quando necessitou de transporte aéreo de helicóptero até a instituição hospitalar, na tarde desta sexta-feira.

O clube Ajax foi prontamente informado sobre o ocorrido e emitiu um comunicado nas redes sociais, no qual afirma que o estado de saúde de Van der Sar encontra-se estável.

"Na sexta-feira, Edwin van der Sar sofreu uma hemorragia cerebral. Atualmente, encontra-se no hospital, na unidade de tratamento intensivo, e seu quadro é considerado estável. Assim que obtivermos informações mais detalhadas, atualizaremos o status. Todos no Ajax desejam uma rápida recuperação a Edwin. Estamos pensando em você", declara a nota oficial do Ajax.

No final de maio, Van der Sar renunciou ao cargo de CEO do Ajax, função que desempenhava desde novembro de 2016. O Conselho de Supervisão do clube holandês solicitou que ele permanecesse formalmente no cargo até 1º de agosto, a fim de garantir uma transição adequada das responsabilidades nacionais e internacionais.

Van der Sar atuou como goleiro do Ajax entre 1990 e 1999, disputando mais de 300 jogos pelo clube holandês. Durante sua carreira como jogador, conquistou inúmeros títulos, incluindo quatro edições do Campeonato Holandês, a Liga dos Campeões de 1994/95 e a Copa Intercontinental de 1995.