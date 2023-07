Edwin Van Der San: quem é o ex-goleiro do Ajax que sofreu AVC?

O ex-goleiro Edwin van der Sar, de 52 anos, foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e atualmente está sob cuidados intensivos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital na Croácia. Segundo o jornal holandês "Telegraaf", o ex-CEO do Ajax estava de férias em uma ilha do país quando necessitou de transporte aéreo de helicóptero até a instituição hospitalar, na tarde desta sexta-feira (7).

Como goleiro, o ex-futebolista acumulou várias vitórias e títulos pelos clubes que passou. Conheça a trajetória de Edwin van der Sar, ex-goleiro do Ajax, onde atuou por quase 10 anos, e do Manchester United.

Trajetória de Edwin van der Sar

Nascido em 29 de outubro de 1970 em Voorhout, Países Baixos, Edwin van der Sar sempre foi apaixonado por futebol. No ínicio, ele não era goleiro, mas substituiu um colega que faltou em uma partida e descobriu a posição que seguiria pelos próximos anos da carreira profissional.

Após jogar de forma amadora por um tempo, van der Sar foi notado por um auxiliar do técnico do Ajax, que estava procurando um goleiro para o time de juniores do clube. O técnico do time em que van der Sar jogava indicou o nome dele. Foi ai que sua carreira alavancou, quando foi para os times de base do clube de Amsterdã, aperfeiçoando-se na afamada escola De Toekomst, onde o Ajax forma jogadores para o elenco principal.

Em 1990, van der Sar foi escolhido para o time principal do Ajax, sendo, inicialmente, reserva de um titular. No ano seguinte, Edwin teve a primeira oportunidade jogando no time, sendo substituto de um colega de equipe. Porém, somente em 1993 que o holândes conquistou a titularidade das traves do Ajax.

Desde então, van der Sar foi titular em uma fase de várias conquistas do Ajax: os títulos holandeses de 1993–94 e 1994–95 e Liga dos Campeões da UEFA de 1994–95. Com esses títulos, van der Sar foi considerado um dos pilares para essas conquistas devido suas habilidades debaixo trave e a habilidade de jogar com os pés, as vezes iniciando jogadas de ataque e troca de passes com os zagueiros.

Como goleiro, conquistou quatro títulos holandeses, além de fazer parte do elenco da Champions de 1995. Após quase 10 anos atuando no Ajax com 300 jogos pelo time, Edwin van der Sar também se tornou um grande nome no Juventus, Fulham e Manchester United.

Após 21 anos de carreira, Edwin van der San se aposenta das traves em 28 de maio de 2011, quando jogou pela última vez no Manchester United contra o Barcelona, na final da Liga dos Campeões.

Em 2012, Edwin retorna ao Ajax, mas não como goleiro, e sim como diretor de marketing do time. Quatro anos depois, ele foi promovido a CEO do clube holândes, e renovou contrato para o cargo em 2019. Em maio de 2022, Van der Sar renunciou o cargo de diretor geral do Ajax.

Títulos

Ajax

Copa da UEFA: 1991–92

Copa dos Países Baixos: 1992–93, 1997–98 e 1998–99

Eredivisie: 1993–94, 1994–95, 1995–96 e 1997–98

Supercopa dos Países Baixos: 1993–94, 1994–95 e 1995–96

Liga dos Campeões da UEFA: 1994–95

Supercopa da UEFA: 1995

Copa Intercontinental: 1995

Juventus

Copa Intertoto da UEFA: 1999

Fulham

Copa Intertoto da UEFA: 2002

Manchester United

Copa da Liga Inglesa: 2005–06 e 2009–10

Premier League: 2006–07, 2007–08, 2008–09 e 2010–11

Supercopa da Inglaterra: 2007, 2008, 2010 e 2011

Liga dos Campeões da UEFA: 2007–08

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2008

